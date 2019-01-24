Ревизия кинофестивалей, на проведение которых выделяются госсредства, будет осуществлена в России. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил в прошлую пятницу на встрече с главами министерств культуры ДВФО во Владивостоке.
"У нас колоссальное количество кинофестивалей, хотим провести ревизию", - сказал он. Мединский отметил, что на госсредства проводят как достойные фестивали для зрителей, так и киносмотры, которые, прежде всего, интересны только самим деятелям искусств.
"Они приехали, банкет, фуршет, себя показали, состоялось два кинопоказа и все", - пояснил министр, добавив, что необходимости в подобных смотрах нет. "Таких фестивалей за 25 лет наплодилось немало", - цитирует Мединского ТАСС.
Министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова попросила Мединского подумать о финансировании кинофестиваля в регионе. "Когда выйдете на федеральный масштаб, тогда приходите к нам, - ответил он. - Замещать деньгами федерального бюджета деньги частные мы не будем".
Новый логотип будут использовать во всей линейке информационно-рекламной и представительской продукции фестиваля
Между тем как рассказала «Политсибру» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, переживать за Шукшинский кинофестиваль не стоит. По ее словам, в прошлом году закончила свое действие ФЦП. В настоящее время разрабатываются новые документы. Именно они и станут основанием для получения госпомощи. Стоит отметить, что каждый год поддержка региональных кинофестивалей из федерального бюджета предполагает новый конкурс и заявку на него.
По оценке Елены Безруковой, последние годы федеральное министерство выделяло 2 млн рублей ежегодно на проведение Шукшинского кинофестиваля. При этом долгое время Минкультуры РФ направляло на эти цели по 500 тысяч рублей. Но после того, как кинофестиваль лично посетил Владимир Мединский, финансирование выросло в 4 раза.
Сам регион в целом на фестиваль тратит порядка 5 млн рублей. Речь идет о комплексе мероприятий, в число которых входил и кинопоказ.