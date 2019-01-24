Барнаульская студия танца «Лариса» открыла Фестиваль российской культуры в Индии

Новости 21.01.2019 16:44 358

Барнаульская студия танца «Лариса» приняла участие в открытии Фестиваля российской культуры в Индии. Фестиваль, посвященный Году театра в России, открылся 12 января в индийском городе Тривандрум, сообщили в пресс-службе барнаульской администрации.

Мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры. На церемонии открытия студия танца представила часовой концерт. Это уже пятый гастрольный тур барнаульцев в Индию, но в 2019 году в команду вошли не только участники основного состава, но и молодежная группа студии танца. По словам руководителя делегации Ларисы Любивой, в юбилейной программе участники студии использовали музыку Сергея Прокофьева, стихи Сергея Есенина, мелодии русских романсов.

На церемонии присутствовали индийские политические и общественные деятели, студенты и преподаватели местных вузов, журналисты и соотечественники. Главными гостями стали министр туризма и культуры правительства штата Керала и Генеральный инспектор полиции штата Керала.

Также ребята из барнаульской студии приняли участие в кулинарном шоу, посвященном русской кухне, в комплексном мероприятии «Русский Фестиваль» в природном парке «Джатаю», расположенном в округе Коллам, и на закрытии второго по величине в Азии Литературного фестиваля в городе Каликут.