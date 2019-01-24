Мужчина насиловал и жестоко издевался над двумя девушками в Барнауле

Новости 21.01.2019 16:39 1318

22-летний барнаулец пойдет под суд по более, чем 10 статьям УК. Мужчина систематически жестоко издевался над двумя девушками.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, весной 2017 года парень познакомился с 25-летней девушкой. Они стали жить вместе. Мужчина стал жестоко избивать свою сожительницу, угрожал убить ее родителей и маленького ребенка.

Так, осенью он насильно затолкал девушку в багажник автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль и поехал, волоча женщину по земле.

Несколько раз девушка предпринимала попытки обратиться в полицию, и каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства и заявления.

Много раз девушка меняла место жительства, но он находил ее и жестоко избивал.

В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.

Кроме того, в ходе предварительного следствия выявлены несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые обвиняемый совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.

Следователи добавляют, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, однако у него «выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности».

Мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства, в том числе подкрепленные рядом судебно-медицинских экспертиз и показаниями свидетелей, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.