Два многоквартирных дома в Барнауле остались без тепла в мороз

Новости 28.12.2018 23:18 76

На улице Горно-Алтайской произошла коммунальная авария. Как говорят местные жители, батареи начали остывать еще ночью.

Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе администрации города, авария локальная. Под отключения попали два многоквартирных дома - №6 и №8. Аварийными работами занимаются специалисты управляющей компании и СГК.

В пресс-службе СГК «Политсибру» уточнили, что возобновить подачу отопления планируется ориентировочно к 19:00. Сейчас на месте специалисты откачивают воду, после чего приступят к замене повредившейся трубы.

Напомним, что коммунальная авария на Горно-Алтайской не первая в этом году. 11 ноября более 50 домов остались без тепла из-за порыва на теплотрассе.