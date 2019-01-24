Депутат Барнаульской гордумы прокомментировала несостоявшееся убийство школьного учителя

Новости 21.01.2019 15:55 591

Накануне прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело в связи с угрозой убийства учителя. По словам депутата БГД Марины Ермоленко, проявление агрессии в школе недопустимо, сообщается на сайте реготделения партии «Единой России».

Председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, председатель комитета Барнаульской городской Думы по социальной политике Марина Ермоленко, узнав об инциденте, обратилась за разъяснениями в комитет по образованию города Барнаула.

«Проявление агрессии в стенах образовательных учреждений совершенно недопустимо. И учащиеся, и педагоги должны быть в полной безопасности и заниматься своими прямыми обязанностями - одни учиться, а другие – учить. В данном конкретном случае агрессия была направлена на педагога со стороны родителя. Система безопасности в данной школе организована по всем правилам и нормам, но сложно себе представить, что доступ третьих участников образовательного процесса - родителей, будет запрещен в здание школы. Однозначно, ситуация нестандартная, и в подобных такому случаях обращаться необходимо только в полицию, так как речь идет о нанесении телесных повреждений», - пояснила депутат.

Ранее об инциденте сообщили в прокуратуре Алтайского края. Классный руководитель ученика начального класса обратила внимание на неуспеваемость одного из учеников. Об этом она сообщила маме ребенка. Мама ученика, в свою очередь, считала, что учитель предвзято относится к её сыну. Перед Новым годом женщина решила поговорить с классной руководительницей. Она высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством. Преподавателя спасла другая учительница, оказавшаяся рядом с данным инцидентом.

Дело направлено в суд. Мера наказания обвиняемой будет определена судом.