«Ни слова о встрече этих двух начальников»: депутат АКЗС ответил на обвинения РЖД

Новости 21.01.2019 15:05 574

На прошлой неделе компания РЖД обвинила Алтайское отделение ЛДПР в распространении информации, не соответствующей действительности. 15 января пресс-служба партии рассказала о том, что координатор реготделения Евгения Боровикова добилась сохранения поезда по маршруту «Камень-на-Оби – Карасук». Однако РЖД уличила либерал-демократов в обмане, аргументировав тем, что решение о сохранении маршрута было принято еще в ноябре до депутатского вмешательства.

«Распространяемая пресс-службой ЛДПР информация о том, что поезда по маршруту Камень-на-Оби – Карасук были сохранены после депутатского запроса данной партии не соответствует действительности. Решение о сохранении данного маршруту было принято еще до обращения ЛДПР в ноябре прошлого года на встрече начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая и генерального директора АО «ФПК» Петра Иванова. В данном случае речь идет о неправильной трактовке партией ЛДПР ответа нашего представителя», - сообщили 18 января в пресс-службе филиала ОАО «РЖД» по Алтайскому краю.

Сегодня, 21 января, координатор реготделения в Алтайском крае Евгения Боровикова публично заявила, что обвинения в адрес партии несправедливы. По её словам, ответ РЖД содержит двусмысленность.

«В конце декабря я получила ответ на свое обращение от и.о. начальника службы Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексея Булгакова. В его письме нет ни слова о плодотворной встрече этих двух начальников в ноябре. Текст ответа составлен таким образом, что у меня и моих помощников не возникло сомнений в правильности трактовки. Просьба к РЖД впредь отвечать недвусмысленно. В любом случае, хорошо, что направление сохранили – для людей эта новость самая главная», - пояснила Евгения Боровикова.

Напомним, по многочисленным просьбам пассажиров было принято решение о сохранении убыточных поездов №961/962 Камень-на-Оби – Карасук – Камень-на-Оби, а маршрут еще одной пары поездов №963/964 Камень-на-Оби – Карасук – Камень-на-Оби продлен в интересах жителей близлежащих территорий до станции Иртышская Омской области. Также с вводом нового графика 9 декабря начали курсировать новые поезда по маршруту Барнаул – Адлер, Томск – Караганда (следует через Барнаул), маршрут поезда Бийск – Новосибирск был продлен до Томска.