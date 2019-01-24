Проект «Безопасные дороги» в Алтайском крае с 2019 года стал национальным проектом

Новости 21.01.2019 14:35 360

Проект «Единой России» «Безопасные дороги» с 2019 года трансформировался в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили журналистам на совещании Алтайского отделения партии.

В прошлом году на реализацию партпроекта «Безопасные дороги» в Барнауле было выделено 911 млн рублей. В 2019 году на эти цели направят в два раза больше – 1,8 млрд рублей.

Концепция национального проекта заключается в увеличении протяженности дорог, которые соответствуют нормативам, а также в снижении мест концентрации ДТП.

«Мы гордимся протяженностью сети автомобильных дорог, которая является крупнейшей в стране, - это 55 тысяч километров, из них 16 тысяч километров – региональные дороги, 630 километров – федеральные, и почти 39 тысяч километров – дороги местного значения. Когда два года назад стартовал проект «Безопасные дороги», который с текущего года трансформировался в национальный, это было воспринято на «Ура». Всего за два года было отремонтировано 78 улиц. Например, проспект Красноармейский, улица Матросова, проспект Социалистический, проспект Комсомольский. В 2019 году Бийская агломерация попала в проект, на неё планируют выделить 460 млн рублей. С самого начала реализации проекта был создан проектный офис, в который вошли УПРДОР «Алтай», «Алтайавтодор», минстройтранс Алтайского края, комитет по дорожному хозяйству Барнаула, проектные организации, подрядные организации и другие. Это позволило не допустить прошлых ошибок», - отметил депутат АКЗС, координатор партпроекта «Безопасные дороги» в регионе, депутат АКЗС Николай Данилин.

Проект реализуется на территории Алтайского края на протяжении двух лет. За это время в регионе отремонтировали 236 километров дорог федерального, регионального и местного значения. Финансирование составило 2,9 млрд рублей: 1,4 млрд рублей из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей из краевого бюджета, 204,2 млн рублей – из местного. В рамках проекта за это время для повышения безопасности дорожного движения установили 16 камер фотовидеофиксации, 18 светофоров, 90 дополнительных дорожных знаков, почти три тыс. метров ограждений. Реализация «Безопасных дорог» позволила привести более 63% дорог Барнаульской агломерации в нормативное состояние.