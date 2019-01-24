Кадровый вопрос. Почему управленцев из Алтайского края нет в резерве у Путина?

Новости 21.01.2019 14:50 844

Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. В состав резерва вошли 142 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций. Жителей Алтайского края среди них нет.

Интересно, что после утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 года шесть человек были назначены на различные должности президентом. В их числе, кстати, и Виктор Томенко – в конце мая 2018 года он стал врио губернатора Алтайского края.

Обращает на себя внимание, что в этот раз в числе 142 человек нет никого, кто представлял бы Алтайский край. Часть регионов СФО имеет по несколько делегатов. Например, Новосибирская и Омская области, Красноярский край. К слову, от соседней Республики Алтай в списке значится министр финансов региона и по совместительству зампред правительства РА Ольга Завьялова.

Есть в резерве и те, кто когда-то имел к Алтайскому краю самое прямое отношение. Например, нынешний губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он родился в Барнауле, здесь прошла и часть его детства. Сюда же он периодически наведывается в отпуск.

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Более того, в обновленном списке присутствуют и два человека от сибирского полпредства. Это заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, а также помощник Сергея Меняйло Николай Епанчинцев.

Похоже, проблема с кадрами носит для Алтайского края системный характер. Достаточно посмотреть, как скромно регион на этот раз представлен на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Именно он считается своеобразным социальным лифтом для того, чтобы попасть в коридоры власти. Изначально от края на конкурс заявились 1726 участников. До полуфинала добрались всего лишь 19, а в финал вышли и вовсе двое.

В качестве бонуса все 19 представителей региона, дошедшие до ½, будут включены в краевой резерв управленческих кадров. Для понимания, в прошлом году до такой же стадии добрались 32 жителя региона.

Вопрос о качестве местных управленцев довольно давно вызывает вопросы у жителей Алтайского края. Косвенным признаком того, что человеческий ресурс в регионе отчасти исчерпал себя, свидетельствует состав нового краевого правительства. Губернатор Виктор Томенко, безусловно, подбирал кадры, исходя из профессиональных качеств, не заглядывая в прописку соискателя. Варягов в новом кабмине, причем на ряде ключевых должностей, хватает. Более того, до сих пор незакрыты две вакансии заместителей губернатора. Скорее всего, эти должности также отойдут представителям иных территорий.

Вопрос о том, как преодолеть кадровый голод в крае и внедрить по-настоящему эффективную систему отбора кандидатов на руководящие посты, по-прежнему остается актуальным. Без появления эффективных управленцев на местах, в первую очередь в муниципалитетах, глупо надеяться на то, что ситуация с качеством управления глобально поменяется. Стоит помнить еще и том, что главная цель – это все-таки не попадание в заветный документ, а приобретение компетенций, навыков и опыта, которые бы в будущем позволили справиться с любой задачей.