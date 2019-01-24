СК: экс-проректор иркутской сельхозакадемии вывел из госсобственности земли на 220 млн рублей

Новости 21.01.2019 13:57 349

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора сельскохозяйственной академии. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Иркутской области.

В январе 2018 года руководитель следственного управления получил информацию о совершении преступления. Совместно с заявителями он выехал на место расположения земельных участков. Была проведена доследственная проверка, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2013 году проректор ФГБОУ ВПО «ИрГСХА», зная, что земельный участок находится в федеральной собственности, подал недостоверные документы в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, на основании которых выбыли части федеральных земель совокупной площадью 4,9 га. Ущерб оценили в 220 млн рублей.

Объем уголовного дела составил 18 томов. Следователи допросили большое количество свидетелей, провели судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.