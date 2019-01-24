Красноярский суд приговорил пенсионерку-опекуна к условному сроку и лишил пенсии

Новости 21.01.2019 13:30 488

Суд в Красноярске приговорил 70-летнюю женщину к 2,5 годам условно и лишил пенсии. Женщина, которая опекает двух внуков, не отчитывалась за потраченные на детей деньги, сообщило ИА «URA.RU».

Женщина десять лет назад оформила опекунство на своих внуков и получала за них пособие. Их мать лишили родительских прав. Вместе с пенсией она ежемесячно получала 50 тыс. рублей. Деньги тратились на еду, бытовые нужды и лечение внука, у которого ДЦП. Пенсионерка должна была отчитываться за потраченные деньги, предоставлять чеки, но не делала этого. По её словам, когда она оформляла опеку, соцработники не рассказали о необходимой отчетности.

Суд признал пожилую женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет условно. Также судья посчитал, что она задолжала внукам один млн рублей, поэтому теперь пенсия перечисляется на их сберкнижки. Снять деньги они смогут после совершеннолетия.

Краевая прокуратура обжаловала решение. Юристы считают, что дело закроют, но пенсию продолжат переводить на счета подростков.