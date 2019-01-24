Суд в Барнауле прекратил дело Даниила Маркина по «экстремистской» статье

Новости 21.01.2019 12:50 390

Сегодня, 21 января, в Железнодорожном суде Барнаула состоялось заседание по делу Даниила Маркина, которого обвиняли в экстремизме из-за постов в социальных сетях. Уголовное дело прекратили из-за декриминализации статьи 282 УК. Об этом Маркин рассказал на своей странице во Вконтакте.

«Ушли на совещание! Пришла экспертиза, ненависть к верующим не выявлена! Решили закрыть дело по декриминализации, то есть без компенсаций!», - пишет Даниил Маркин.

Также «экс-экстремист» рассказал, что не будет пытаться доказать свое право на моральную компенсацию.

«У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100к», - пояснил барнаулец.

Напомним, в декабре следственный комитет прекратил уголовные дела в отношении Марии Мотузной и Андрея Шашерина, которых обвиняли по «экстремистской» 282 статье УК. Дела прекращены из-за декриминализации статьи. Адвокат Андрея Шашерина Алексей Бушмаков заявил, что его подопечный «будет подавать на реабилитацию и возмещение вреда».