Прокуратура Барнаула проверила перевозчика «Евробус-Плюс» после ДТП с 20 пострадавшими

Новости 21.01.2019 12:30 523

Барнаульская прокуратура провела проверку деятельности ООО «Евробус-Плюс» после ДТП с участием автобуса №35, в результате которого пострадало 20 граждан. По словам прокурора Барнаула Владимира Елизарова, по результатам проверки выявлены нарушения трудового законодательства, а также законодательства в области безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе проверки установлено, что перевозчик принимает на работу и допускает к управлению транспортом водителей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Также вскрыты факты неисполнения работодателем требований трудового законодательства при проведении расследования несчастных случаев на производстве, нарушении сроков создания соответствующих комиссий.

Обнаружены ошибки и в трудовых договорах с работниками: не указаны сроки выплаты зарплаты, отсутствуют сведения об условиях труда на рабочем месте.

Организация допускала на линию автобусы, в которых имелись технические неисправности. При осмотре транспортных средств был обнаружен автобус с повреждением, из-за которого запрещена эксплуатация.

Руководителю общества внесено представление. По материалам прокурорской проверки за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения виновные должностные лица ООО «Евробус-Плюс» привлечены ОГИБДД УМВД России по Барнаулу к административной ответственности.

Устранение нарушений закона остается на контроле прокуратуры города.