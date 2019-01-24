"Лидеры России": стало известно, кто из представителей Алтайского края получит по 1 млн рублей

Новости 21.01.2019 11:50 768

Финалистами конкурса «Лидеры России» от Алтайского края стали два человека. Это Владимир Ткачёв, заместитель главврача по медицинской части Алтайской краевой офтальмологической больницы, и Евгений Шафорост, собственник компании «ВОТЭТОЧАЙ» (Барнаул).

«Находить силы и вести за собой людей»: Виктор Томенко о лидерстве в России XXI века Новости 19.01.2019 22:36 Губернатор Алтайского края съездил в Новосибирск на полуфинал конкурса «Лидеры России» 298

Как пишут «Вести Алтай», каждый получит по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения в пределах Российской Федерации. "В финале они продолжат бороться за наставников", — сообщили организаторы.

Всего в Сибири в финал приглашены 29 конкурсантов: из Красноярского края — 8, Новосибирской области — 6, Иркутской — 4, Омской — 4, Кемеровской — 3, Томской — 2, из Алтайского края — 2. Полуфинал «Лидеров России» в СФО проходит в Новосибирске с 18 по 21 января.