В алтайском селе из-за проблем с декларациями досрочно распустили Совет депутатов

Новости 21.01.2019 11:10 544

В селе Заковряшино Крутихинского района Алтайского края досрочно распустили Совет депутатов из-за проблем с заполнением деклараций. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Барнауле сообщил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, пишет ИА «Амител».

«К сожалению, полностью прекратил работу Совет депутатов шестого созыва в селе Заковряшино Крутихинского района. Там из 13 депутатов трое сложили полномочия по инициативе прокуратуры, шесть - по личному заявлению. Будут назначены новые выборы», - сообщил Романенко.

Напомним, ранее ошибки в декларациях 2018 года были обнаружены у городских депутатов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также народных избранников сельского и районного уровней. Некоторые из местных депутатов уже лишились мандата по этой причине. 10 января в Центральном районном суде прошло заседание по делу ошибок с декларациями депутатов Барнаульской гордумы. В Бийске до суда дошли дела семи депутатов, а в Новоалтайске у прокуратуры возникли вопросы к 11 из 22 депутатов.

«По опыту знаю: никто ничего не пытается скрывать, это неправильное и недостаточно скрупулезное заполнение деклараций. В таких ситуациях мы видим действительно только ошибки, только невнимательность. В Новоалтайске, рассчитываем, что всё ограничится обсуждением. Что касается Бийска и Барнаула, то надеемся, суд усмотрит невнимательность и до лишения мандатов не дойдет, но если так, то воспримем это как должное», - сказал Александр Романенко.

По словам Романенко, в Алтайском крае существуют проблемы формирования депутатского корпуса. Еще и федеральный законодатель требует, чтобы каждый декларировал свои доходы.

«Это не справедливо. Если уж говорить о коррупции, то в большей степени ей будут подвержены депутаты высшего уровня, нежели сельского поселения, там и так всё на виду», - отметил председатель АКЗС.

Также он пояснил, что даже у опытных депутатов в декларациях встречаются ошибки. Во избежание таких ситуаций, необходимо обращаться во все банки, с которыми когда-то было взаимодействие, и просить выписку о счетах. Александр Романенко заверил, что теперь АКЗС будет ещё тщательнее разъяснять и помогать заполнять декларации не только краевым, но и муниципальным депутатам.