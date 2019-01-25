Землетрясение произошло в 100 км от Горно-Алтайска

Новости 19.01.2019 17:47 358

Подземный толчок магнитудой 3,9 утром 19 января был зафиксирован в 104 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Информация размещена на сайте Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:42 по местному времени в субботу, имел координаты 51.23 градуса северной широты и 86.96 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64.

О возможном ущербе и пострадавших неизвестно. Впрочем, судя по характеристикам сейсмического явления, оно если и ощущалось жителями столицы Республики Алтай, то лишь в единичных случаях.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования.