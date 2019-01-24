Алтайские школьники определятся с выбором предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля

Новости 21.01.2019 10:23 216

Через две недели, 1 февраля, завершается срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года. У алтайских школьников остается немного времени, чтобы выбрать предметы для сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

В заявлении разрешается указать любое количество предметов. Два предмета являются обязательными для сдачи - русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы школьник сдает по выбору. Их обычно выбирают в зависимости от того, по какой специальности или направлению подготовки желают продолжить обучение.

Напомним, Единый государственный экзамен в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября).