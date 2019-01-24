Два светофора отключены в Барнауле

Сегодня, 21 января, в Барнауле на двух перекрестках отключены светофоры. На местах отключения будут вести ремонтные работы, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Светофоры на пересечении проспекта Социалистического с улицей Никитина и на улице Попова в районе здания №57 перестали работать из-за технической неисправности.

Также в связи с проведением плановых ремонтных работ отключат светофоры на следующих участках:

пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 13:00 до 16:30);

пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна (с 13:30 до 16:00).

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования дорожных знаков.