В Красноярске сибиряк угнал машину со спящим в ней ребенком

Новости 21.01.2019 8:45 639

Преступник не сразу заметил мальчика, сообщил ТАСС.

Житель Красноярска угнал автомобиль, на заднем сиденье которого спал семилетний ребенок. Случай произошел на Крещение. Родители мальчика ушли к купели в поселке Солонцы. Через некоторое время после обнаружения пропажи, им позвонил ребенок и рассказал, где находится.

«Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» по горячим следам задержали подозреваемого в угоне легкового автомобиля, и вернули родителям 7-летнего малыша, который находился в машине. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»)», - говорится в сообщении ведомства.

Преступник бросил машину в Советском районе Красноярска и сбежал. Автомобиль нашли в течение получаса после угона, ребенок не пострадал.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Красноярска. Его задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину неоднократно судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Он рассказал полицейским, что заметил спящего мальчика только в Красноярске, после чего бросил машину.