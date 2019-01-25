Виновник резонансного ДТП на алтайской трассе был лишен прав - прокуратура

Новости 29.12.2018 0:25 57

Водитель «Жигулей», который, предварительно, стал виновником аварии с 10 пострадавшими в Алтайском крае, ранее был лишен водительских прав. Мужчина понес наказание из-за вождения в нетрезвом виде, сообщила «Политсибру» помощник прокурора по региону Мария Антошкина.

При этом общий стаж водителя "шестерки" составляет более 15 лет. Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря в Зональном районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии.

Кроме того, прокуратура Зонального района проверяет порядок организации перевозки детей автомобильным транспортом. Также будет оценено состояние дорожного полотна и работа коммунальных служб.