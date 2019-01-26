Бывший чиновник из Алтайкрайимущества стал новым директором «Индустриального»

Новости 29.12.2018 2:10 50

Гендиректором барнаульского ОАО "Индустриальный", являющегося крупнейшим тепличным хозяйством Сибири, назначен Михаил Комиссаров.

Как пишет «Интерфакс», к исполнению своих обязанностей новый руководитель приступил 26 декабря. Интересно, что Комиссаров на данный момент одновременно числится конкурсным управляющим ООО "Дормаш" (Заринск, занималось строительством автомобильных дорог). Банкротное дело "Дормаша" стало первым опытом Комиссарова в роли конкурсного управляющего.

Ранее, с января 2012 года по февраль 2013 года, новый руководитель тепличного комплекса являлся замначальника Алтайкрайимущества.

До Михаила Комиссарова пост гендиректора в статусе и.о. с 10 октября занимал Сергей Федоренко, который ранее являлся ликвидатором другого крупного тепличного хозяйства в Алтайском крае - ОАО "Тепличный комбинат "Спутник".

Как сообщалось, в ноябре ОАО "Индустриальный" было исключено из плана приватизации государственного имущества региона 2018-2020 годов. Решение было принято после того, как на первый аукцион по продаже тепличного хозяйства не было подано ни одной заявки. На них выставлялись 100% акций ОАО "Индустриальный", принадлежащих региону. Стартовая цена контракта равнялась 1,323 млрд рублей.

ОАО "Индустриальный" занимается выращиванием овощей, а также их оптовой и розничной реализацией, в том числе, в собственных специализированных магазинах. Тепличный комплекс расположен на 24 земельных участках общей площадью 161,6 га. По состоянию на конец августа 2018 года в "Индустриальном" было трудоустроено 740 человек.

На долю предприятия приходится более 90% выращиваемых в теплицах овощей на Алтае. При этом в крае компания реализует 50,3% продукции, остальная часть поставляется в другие регионы Сибири.