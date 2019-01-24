Новогоднее поздравление от главврача Бийской ЦГБ Сергея Некрасова

Новости 29.12.2018 14:45 39

О достижениях и успехах в 2018 году рассказывает Сергей Владимирович Некрасов - главный врач КГБУЗ «Центральная городская больница» г. Бийск, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

"Подводя итоги уходящего года, в первую очередь хочется выразить огромную благодарность всем, кто не жалел времени и сил на наше общее дело – сохранение и укрепление здоровья населения! Это непосредственно работники медицинского профиля, такие, как врачи, средний персонал, а так же люди, которые помогают нам реализовывать все поставленные цели и задачи – водители, бухгалтера, повара. Без их усилий мы вряд ли бы смогли добиться тех результатов, на которые вышли к финалу года. Наши сотрудники вызывают чувство гордости за свои профессиональные достижения.

Как и любой предыдущий, 2018 год был непростым, но, в то же время, принес много хорошего и позитивного в нашу жизнь. Особенно хочется отметить те положительные перемены, которые произошли в стенах нашего учреждения.

За ушедший год на работу были приняты 15 врачей и 31 специалист со средним медицинским образованием. Центральной городской больницей заключены 32 договора о целевом обучении со студентами Алтайского государственного медицинского университета, из которых 5 - по программе ординатуры, 28 – по программе специалитета. Это хороший показатель в условиях кадрового дефицита всего региона. Из собственных средств учреждения была увеличена заработная плата для врачебного персонала, работающего в ночные смены, выходные и праздничные дни.

Улучшилось качество и существенно увеличился перечень оказываемых медицинских услуг за счет приобретения современного медицинского оборудования, такого как, аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты для рентгенологического обследования, компьютерный томограф и др. Помимо этого, автопарк больницы был оснащен новой техникой, чего не было несколько предшествующих лет.

В уходящем, 2018 году, был модернизирован и обрел новое, отдельное помещение Музей здравоохранения, созданный на базе Центральной городской больницы г. Бийска заслуженным врачом РФ Кочетковым Е.А.

Работники нашего учреждения регулярно принимают участие в различных городских творческих конкурсах и мероприятиях. А это хороший показатель того, что коллектив живет насыщенной и полной жизнью.

Все перечисленное, лишь малая часть того, что мы сделали и можем сделать в будущем!

С наступающим праздником! С Новым, 2019 годом!

Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Мира и процветания вашим родным и близким. Счастья вам, здоровья и благополучия"!