Потребности и возможности: спрос на новогодний Алтай заметно снизился у туристов

Новости 29.12.2018 14:20 37

Турбизнес Алтайского края и Республики Алтай накануне Нового года с удивлением констатирует, что впервые за несколько последних лет на базах в Горном Алтае и санаториях Белокурихи есть свободные места.

Обычно длинные январские каникулы для Алтая – пиковые по загрузки зимние даты. В этом году региональные операторы оценивает продажи как «не очень активные», «ровные», «без ажиотажа» и даже «слабые». Свободных мест на Алтае еще много, хотя до Нового года всего несколько дней.

Специалисты видят как минимум две причины снижения интереса к встрече Нового года на Алтае. Первая – экономическая ситуация: люди не готовы тратить деньги на поездки, особенно не хотят бронировать отели по завышенным новогодним ценам. Вторая: изменение потребностей, на которые рынок пока адекватно не среагировал. Многие потенциальные клиенты из ближайших сибирских городов уже неоднократно проводили новогодние праздники на Алтае, возможно, им наскучили традиционные программы с банкетом и анимацией, пишет портал Ratanews.ru.

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«Судя по акциям, которые сейчас предлагают многие турбазы, продажи идут не очень», – говорит директор барнаульской компании «Плот» Александр Смирнов.

«Новый год – давно уже не высокий сезон на Алтае, – сказал руководитель «Алтайского туристического бюро» Сергей Плотников. – Если народ едет, то напрямую, на своих машинах. Многие отели на Новый год вообще не открываются. Хорошо заполняются популярные гостиницы вроде «Алтики». Но места на Новый год еще есть практически везде, а после Рождества – еще больше».

В целом на рынке цены остались на уровне прошлого года – в среднем 2,5-3,5 тыс. рублей в сутки в каникулярные даты без банкетов, в новогоднюю ночь чуть выше.