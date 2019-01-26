СГК может «почистить» ряды котельных в Барнауле

Новости 29.12.2018 15:10 56

К концу 2019 года в Барнауле вместо четырех десятков котельных останется 34. Это будет возможно в случае, если город вслед за Рубцовском отнесут к ценовой зоне теплоснабжения, рассказал «Интерфаксу» директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

В Барнауле в сфере ответственности МУП «Энергетик» в начале 2016 года находилось 44 котельных с общим отпуском 385 тысяч гигакалорий. В 2016-2017 годах СГК заместили шесть из них, а в 2018-2019 годах планируют заместить еще три.

«Итого, на конец 2019 года, если Барнаул будет отнесен к ценовой зоне, останется 34 котельных. Таким образом, 44 котельные, которые ранее отпускали 385 тысяч гигакалорий, будут сокращены до 34 котельных с отпуском 108 тысяч гигакалорий», - сказал Лузанов.

Кроме того, СГК не будет замещать на свои источники 12 котельных в центре города. Вместо перевода на когенерацию их переведут с угля на газ, а остальные – модернизируют. Это необходимо для улучшения экологической ситуации в городе.

Ранее «Политсибру» писал, что СГК рассматривает возможность включения Барнаула в ценовую зону теплоснабжения, как это было сделано с Рубцовском. Это значит, что стоимость тепловой энергии будет индексироваться только на величину инфляции в течение ближайших десяти лет.