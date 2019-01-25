Почти 20 млрд рублей распорядилось алтайское минсоцзащиты в 2018 году

Новости 29.12.2018 15:51 61

В 2018 году на различные субсидии и другие виды социальной поддержки направлено 19,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края. Из краевого бюджета выделено 13,7 млрд рублей, из федерального - 5,7 млрд.

Так, основную часть расходов - 16,4 млрд рублей (84,5%) составляют социальные выплаты и меры соцподдержки граждан. 2,7 млрд рублей (14%) направили на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы, 300 млн рублей (1,5%) ушли на иные мероприятия в области социальной политики.

Отмечается, что в структуре расходов на социальные выплаты более 36% (5,3 млрд рублей) заняли расходы на поддержку семей с детьми, 34% (5 млрд рублей) – это расходы на компенсационные выплаты по оплате ЖКУ. Порядка 2,1 млрд рублей в 2018 году пустили на ежемесячные выплаты краевым льготникам: ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и сельским специалистам.