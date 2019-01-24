Девочка из алтайского села сбежала от родителей и 1,5 часа шла по реке

Новости 29.12.2018 16:23 36

В Кемеровской области сотрудники транспортной полиции оперативно разыскали 15-летнюю девочку из Алтайского края, которая ушла из дома. Она проделала долгий путь после ссоры с родителями. Об этой истории сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В линейный отдел полиции на станции Тайга в Кемеровской области поступила ориентировка из полиции районного центра Алтайского края о розыске ребенка. Девочка живет в небольшом селе. У полиции была информация, что несовершеннолетняя могла поехать на поезде из Барнаула до Нижнего Новгорода с пересадкой в Тайге.

Транспортные полицейские проверили все пассажирские составы, идущие по станции. Они нашли девочку в поезде «Риддер-Томск» и проводили в дежурную часть.

В итоге выяснилось, что она ушла из дома из-за ссоры с родителями, полтора часа добиралась по замерзшей реке до районного центра, а затем на попутках доехала до Барнаула, где через интернет купила билеты на поезда до Нижнего Новгорода.

Транспортные полицейские сообщили в территориальные органы полиции об обнаружении беглянки и поместили ее в социально-реабилитационный центр.

Мама девочки в течение суток добралась до Тайги и забрала дочь домой.