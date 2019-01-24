Стало известно, сколько деревьев намерены «вырубить» в 2019 году барнаульские чиновники

Новости 29.12.2018 17:45 41

Администрация Барнаула в следующем году готова потратить на работы по озеленению и содержанию территории города 79,4 млн рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок. Источник финансирования – муниципальный бюджет.

Масштабный аукцион был объявлен накануне. Заявки на конкурс принимаются с 28 декабря по 14 января. Победитель будет назван 18-го числа. Впрочем, он судя по всему, известен заранее. В данном случае конкурсная процедура – не более, чем формальность. Срок действия контракта рассчитан на год, однако исполнитель вправе завершить все работы досрочно, следует из технического задания.

Итак, что же входит в перечень обязанностей исполнителя? Это уход за газонами, цветниками, садово-парковыми асфальтовыми и плиточными дорожками, поддержание в надлежащем виде скамеек и урн в городе. Помимо прочего, победитель тендера обязуется организовать вывоз снега в зимний период. Кроме того, необходимо заботиться о наружных оградах, очищать дождеприемники и обслуживать все городские фонтаны.

Содержит госзакупка и сведения о том, сколько деревьев в следующем году планируется вырубить и посадить в городе. Судя по техническому заданию, примерный статус-кво будет сохранен. Так, в документации указывается, что сносу подлежит 400 деревьев, дополнительно прописано, что еще 60 деревьев будет демонтировано после их падения.

В то же время администрация города намерена высадить 450 деревьев, а также дополнительно – 115 крупномеров.