Новогодняя афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле с 29 декабря по 8 января

29 декабря в Барнауле откроют пять городских ёлок. На площади Сахарова на главной праздничной сцене Барнаула выступят лучшие коллективы города, для жителей и гостей краевой столицы готовят музыкальное театрализованное представление «Новогодний переполох». Начало программы - в 17:00.
В Индустриальном районе главную елку установили в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 10а). На площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213) откроют городок Ленинского района. В Октябрьском районе программа «Елка в гости всех зовет» состоится на площади по проспекту Ленина, 152. В Центральном районе местом празднования станет площадь перед Дворцом культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).
Во всех пяти районах представления начнутся 29 декабря в 17:00, а завершатся они фейерверками в 18:00. А 31 декабря с 1:00 до 3:00 на площади Сахарова барнаульцев ждет танцевальная программа «Двенадцать месяцев».
Что еще ждёт барнаульцев на каникулах? Читайте в афише от «Политсибру». Все самое интересное – здесь.
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Отделение полиции «Барвиха Северное» собираются закрыть. Как всегда, на помощь приходит полицейский с Рублевки Гриша Измайлов или, как его называет уважаемый начальник, демон. Чтобы спасти отделение, Измайлову и оперативникам необходимо раскрыть громкое дело. Но все идет не так, как задумал полицейский…
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Князь Киевский решил назначить наследника престола. Перед ним стоит непростой выбор. Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, родственницу — племянницу Забаву. В это время она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу, за тридевять земель отправляются три богатыря и, конечно, главный придворный конь Юлий.
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Старая сказка на новый лад. На Рождество девочка Клара получает необычный подарок и отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам.
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Как обещают создатели, «Ёлки Последние» станут самым трогательным, добрым и волшебным фильмом на Новый год. Любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Когда: 30 декабря в 18:30
Что же случилось под самое Рождество? Авторы спектакля предлагают нам знакомую историю, но с новыми элементами. В привычную постановку добавлены песни и танцы.
«Оставим знаменитую Солоху и ее многочисленных ухажеров. И кузнеца Вакулу все же отправим за черевичками, которые попросит Оксана. Только недалеко. Тут рядом… к Солохе же. Чем все кончится? Интересно, совпадет ли окончание истории с гоголевской? Тогда вам точно к нам», - говорится в аннотации к спектаклю.
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Когда: 3 января в 17:30
Два лучших друга, которые живут в одной комнате московского «муниципализированного дома», женятся, но втайне друг от друга. Оказавшись в одном пространстве, разделенном лишь занавеской, две пары молодоженов пытаются строить свою отдельную семейную жизнь.
Где: Молодёжный театр Алтая
Когда: 4 января в 18:30
После драки между одиннадцатилетними мальчиками встречаются две семейные пары для обсуждения инцидента. Но из цивилизованного разговора беседа перерастает в выяснение отношений не только между парами, но и внутри семей. Как оказалось, в каждом из героев спектакля живёт и правит почти африканский «бог резни» – бог агрессии и нелюбви.
Взрослые люди упорно продолжают играть в «войнушку», в то время как их дети уже давно помирились. Найдут ли они общий язык?
Где: Молодёжный театр Алтая
Когда: 5 января в 18:30
В формате «эскиз спектакля» МТА представляет вниманию студенческой аудитории пьесу начинающего драматурга Александра Липовского «Cash». Это пьеса о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать деньги друзьям на свадьбу. Но пытаются они это сделать весьма сомнительными средствами.
Историю написал молодой новосибирский драматург.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 7 января в 19:00
Стоимость: от 2000 до 5000 рублей
Хор Турецкого и SOPRANO объединятся в новогоднем шоу, чтобы подарить заряд праздничного настроения на целый год. Музыкальные сюрпризы, незабываемые эмоции и любимые песни из кинофильмов – все это на главном новогоднем концерте от самых поющих Дедов Морозов и Снегурочек музыкального Олимпа.
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Когда: 7 января в 19:00
Стоимость: от 1300 до 2500 рублей
«Цветы» – московская рок-группа, создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Студенческий ансамбль «Цветы» стал очень популярным в Москве после выпуска пластинки на фирме «Мелодия». Из-за своего непохожего на советскую эстраду стиля группа даже попала под полный запрет центральных советских СМИ. Что группа приготовила барнаульцам спустя 50 лет существования группы?
Где: проспект Строителей, 117, ТРЦ «Галактика»
Режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00
Стоимость: в будни до 18:00 со своими коньками для детей до 12 лет - 150 рублей/час, для взрослых – 200 рублей/час. С коньками на прокат: дети до 12 лет – 200 рублей/час, взрослые – 250 рублей/час. В выходные, праздничные дни и будние после 18:00: со своими коньками для детей до 12 лет - 200 рублей/час, для взрослых – 250 рублей/час. С коньками на прокат: дети до 12 лет – 250 рублей/час, взрослые – 300 рублей/час.
Где: улица Юрина, 197
Режим работы: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 20:00
Стоимость: со своими коньками – 50 рублей без ограничений, с коньками на прокат - 100 рублей/час
Где: Социалистический проспект, 11
Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Стоимость: со своими коньками – 80 рублей/час, с коньками в прокат – 90 рублей/час
Где: проспект Ленина, 152 д
Режим работы: с понедельника по пятницу с 14:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00
Стоимость: со своими коньками 70 рублей без ограничений, с коньками на прокат – 120 рублей/час
Где: улица Георгия Исакова, 149а к6
Режим работы: с понедельника по воскресенье с 12:00 до 22:00
Стоимость: со своими коньками – 50 рублей без ограничений, с коньками в прокат – 100 рублей/час.
Где: ул. Власихинская, 69т
Режим работы: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 19:00
Стоимость проката лыж: взрослые 200р/час, детские 150р/час
Где: Змеиногорский, 36
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с9:00 до 19:00
Стоимость проката лыж: пластиковые взрослые - 120р/час, детские пластиковые - 100р/час, деревянные - 100р/час
Где: ул. Абаканская, 3г
Режим работы: с понедельника по пятницу с 13:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00
Прокат горных лыж или сноуборда: категория А – 300 рублей/час, категория В – 250 рублей/час, инвентарь+канатная дорога на весь день – 1500 рублей.
Прокат саней надувных: «Бублик» одноместный - 300 рублей/час, «Бублик» двухместный – 350 рублей/час, «Банан» трёхместный – 400 рублей/час.