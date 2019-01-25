Новогодняя афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле с 29 декабря по 8 января

Новости 29.12.2018 18:25 56

29 декабря в Барнауле откроют пять городских ёлок. На площади Сахарова на главной праздничной сцене Барнаула выступят лучшие коллективы города, для жителей и гостей краевой столицы готовят музыкальное театрализованное представление «Новогодний переполох». Начало программы - в 17:00.

Где в Барнауле установлены ёлки?

В Индустриальном районе главную елку установили в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 10а). На площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213) откроют городок Ленинского района. В Октябрьском районе программа «Елка в гости всех зовет» состоится на площади по проспекту Ленина, 152. В Центральном районе местом празднования станет площадь перед Дворцом культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21).

Во всех пяти районах представления начнутся 29 декабря в 17:00, а завершатся они фейерверками в 18:00. А 31 декабря с 1:00 до 3:00 на площади Сахарова барнаульцев ждет танцевальная программа «Двенадцать месяцев».

Что еще ждёт барнаульцев на каникулах? Читайте в афише от «Политсибру». Все самое интересное – здесь.

Кинотеатры

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,0

Отделение полиции «Барвиха Северное» собираются закрыть. Как всегда, на помощь приходит полицейский с Рублевки Гриша Измайлов или, как его называет уважаемый начальник, демон. Чтобы спасти отделение, Измайлову и оперативникам необходимо раскрыть громкое дело. Но все идет не так, как задумал полицейский…

Три богатыря и Наследница престола 6+

Рейтинг на Кинопоиске: -

Князь Киевский решил назначить наследника престола. Перед ним стоит непростой выбор. Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, родственницу — племянницу Забаву. В это время она вместе со своим мужем Елисеем получает образование в Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу, за тридевять земель отправляются три богатыря и, конечно, главный придворный конь Юлий.

Щелкунчик и четыре королевства 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 5,9

Старая сказка на новый лад. На Рождество девочка Клара получает необычный подарок и отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам.

Ёлки Последние 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 5,7

Как обещают создатели, «Ёлки Последние» станут самым трогательным, добрым и волшебным фильмом на Новый год. Любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.

Театры

Вечерок на хуторе близ...16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 30 декабря в 18:30

Что же случилось под самое Рождество? Авторы спектакля предлагают нам знакомую историю, но с новыми элементами. В привычную постановку добавлены песни и танцы.

«Оставим знаменитую Солоху и ее многочисленных ухажеров. И кузнеца Вакулу все же отправим за черевичками, которые попросит Оксана. Только недалеко. Тут рядом… к Солохе же. Чем все кончится? Интересно, совпадет ли окончание истории с гоголевской? Тогда вам точно к нам», - говорится в аннотации к спектаклю.

Квадратура круга 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 3 января в 17:30

Два лучших друга, которые живут в одной комнате московского «муниципализированного дома», женятся, но втайне друг от друга. Оказавшись в одном пространстве, разделенном лишь занавеской, две пары молодоженов пытаются строить свою отдельную семейную жизнь.

Фото: altdrama.ru

Бог резни 16+

Где: Молодёжный театр Алтая

Когда: 4 января в 18:30

После драки между одиннадцатилетними мальчиками встречаются две семейные пары для обсуждения инцидента. Но из цивилизованного разговора беседа перерастает в выяснение отношений не только между парами, но и внутри семей. Как оказалось, в каждом из героев спектакля живёт и правит почти африканский «бог резни» – бог агрессии и нелюбви.

Взрослые люди упорно продолжают играть в «войнушку», в то время как их дети уже давно помирились. Найдут ли они общий язык?

Сash 16+

Где: Молодёжный театр Алтая

Когда: 5 января в 18:30

В формате «эскиз спектакля» МТА представляет вниманию студенческой аудитории пьесу начинающего драматурга Александра Липовского «Cash». Это пьеса о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать деньги друзьям на свадьбу. Но пытаются они это сделать весьма сомнительными средствами.

Историю написал молодой новосибирский драматург.

Концерты

Хор Турецкого SOPRANO

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 7 января в 19:00

Стоимость: от 2000 до 5000 рублей

Хор Турецкого и SOPRANO объединятся в новогоднем шоу, чтобы подарить заряд праздничного настроения на целый год. Музыкальные сюрпризы, незабываемые эмоции и любимые песни из кинофильмов – все это на главном новогоднем концерте от самых поющих Дедов Морозов и Снегурочек музыкального Олимпа.

Группа Стаса Намина «Цветы»

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 7 января в 19:00

Стоимость: от 1300 до 2500 рублей

«Цветы» – московская рок-группа, создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Студенческий ансамбль «Цветы» стал очень популярным в Москве после выпуска пластинки на фирме «Мелодия». Из-за своего непохожего на советскую эстраду стиля группа даже попала под полный запрет центральных советских СМИ. Что группа приготовила барнаульцам спустя 50 лет существования группы?

Ледовые катки

Каток в ТРЦ «Галактика»

Где: проспект Строителей, 117, ТРЦ «Галактика»

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00

Стоимость: в будни до 18:00 со своими коньками для детей до 12 лет - 150 рублей/час, для взрослых – 200 рублей/час. С коньками на прокат: дети до 12 лет – 200 рублей/час, взрослые – 250 рублей/час. В выходные, праздничные дни и будние после 18:00: со своими коньками для детей до 12 лет - 200 рублей/час, для взрослых – 250 рублей/час. С коньками на прокат: дети до 12 лет – 250 рублей/час, взрослые – 300 рублей/час.

Каток на стадионе «Лабиринт»

Где: улица Юрина, 197

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 20:00

Стоимость: со своими коньками – 50 рублей без ограничений, с коньками на прокат - 100 рублей/час

Каток в парке культуры и отдыха «Центральный»

Где: Социалистический проспект, 11

Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00

Стоимость: со своими коньками – 80 рублей/час, с коньками в прокат – 90 рублей/час

Каток в парке активного отдыха «Экстрим»

Где: проспект Ленина, 152 д

Режим работы: с понедельника по пятницу с 14:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Стоимость: со своими коньками 70 рублей без ограничений, с коньками на прокат – 120 рублей/час

Каток в парке развлечений и отдыха «Арлекино»

Где: улица Георгия Исакова, 149а к6

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 12:00 до 22:00

Стоимость: со своими коньками – 50 рублей без ограничений, с коньками в прокат – 100 рублей/час.

Лыжные базы

Лыжная база «Крылатых»

Где: ул. Власихинская, 69т

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 19:00

Стоимость проката лыж: взрослые 200р/час, детские 150р/час

Лыжная база «Динамо»

Где: Змеиногорский, 36

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с9:00 до 19:00

Стоимость проката лыж: пластиковые взрослые - 120р/час, детские пластиковые - 100р/час, деревянные - 100р/час

Горнолыжный комплекс «Авальман»

Где: ул. Абаканская, 3г

Режим работы: с понедельника по пятницу с 13:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00

Прокат горных лыж или сноуборда: категория А – 300 рублей/час, категория В – 250 рублей/час, инвентарь+канатная дорога на весь день – 1500 рублей.

Прокат саней надувных: «Бублик» одноместный - 300 рублей/час, «Бублик» двухместный – 350 рублей/час, «Банан» трёхместный – 400 рублей/час.