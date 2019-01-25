«Женщины, дорогие»: глава Кузбасса попросил вымыть окна и выставить цветы

Новости 19.01.2019 18:30 127

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал совет женщинам Кузбасса: помыть окна в своих домах и подъездах и поставить цветы на подоконники и балконы, передает "Коммерсант".

Говоря о предстоящем праздновании дня шахтера в Гурьевском районе и встрече с местной общественностью, губернатор напомнил, что помочь Кузбассу стать лучше может каждый.

«Мы вам поможем с проектами, дадим деньги на строительство, а вы должны поправить покосившиеся заборы, покрасить свои дома. В многоквартирных домах приведите в порядок свои подъезды, отмойте, женщины дорогие, окна и поставьте на подоконники цветы, а летом на балкон поставьте цветы. Это и вам приятно, и облик города изменится»,— сказал Сергей Цивилев.

Он добавил, что малообеспеченным гражданам власти «готовы краску приехать подарить». «Ну покрасьте вы свои дома! У нас должна быть высокая вовлеченность и заинтересованность каждого жителя в изменении Кузбасса»,— резюмировал глава региона.