Алтайский филиал «Ростелекома» под Новый год исполнил желания детей

Новости 29.12.2018 20:02 46

Алтайский филиал «Ростелекома» провел акцию «Стань Дедом Морозом». Компания проводит акцию шестой год под. В этом году благодаря «Ростелекому» исполнил новогодние пожелания воспитанников Павловской школы-интерната. 27 декабря волонтеры компании увезли на школьную новогоднюю елку больше 40 подарков.

Ежегодно организаторы размещают на корпоративном портале списки детей из детских домов с пожеланиями Деду Морозу. В роли сказочного персонажа, исполняющего детские мечты, выступают сотрудники «Ростелекома». Чтобы стать добрым, сказочным волшебником, достаточно выбрать ребенка и кликнуть на картинку с подарком, «забронировав» исполнение его желания. После этого сотрудник покупает нужную вещь, упаковывает, прикрепляет к подарку новогоднюю открытку с именем и передает волонтерам.

В этом году коллектив Алтайского филиала «Ростелекома» забронировал подарки всего за несколько дней, и груз от Деда Мороза был готов к отправке накануне праздника в школе. «В нашем коллективе работают милосердные, отзывчивые люди. На желание каждого ребенка всегда есть чей-то отклик. Мы рады, что в этом году снова провели акцию «Стань Дедом Морозом» и исполнили новогодние мечты детей», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В этом году дети из подшефной школы-интерната Павловска от 7 до 16 лет просили у Деда Мороза мягкие игрушки, MP3-плееры, лыжные костюмы, планшеты, смартфоны, музыкальные колонки. Желания детей были исполнены: сразу после поздравлений Деда Мороза и Снегурочки каждый нашел свой подарок под елочкой.

«Мы выражаем искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание», – поблагодарила компанию руководитель Павловской школы-интерната Зоя Демиденко.

К слову, в декабре сотрудники «Ростелекома» вручили долгожданные подарки детям еще из шести социальных учреждений Бурятии, Кемеровской области, Иркутска, Омска, Томска и Читы.