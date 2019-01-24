На все воля божья. Уральского митрополита «сослали» в Сибирь

Новости 29.12.2018 18:56 51

Нового главу Новосибирской митрополии назначили решением Священного Синода, пишет НГС. Им стал митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Прежний митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отправился руководить Владимирской епархией. РПЦ выразила ему «благодарности за понесенные архипастырские труды» и велела «преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму».

Митрополит Никодим (в миру Юрий Чибисов) родился 30 декабря 1969 года в городе Павловский Посад Московской области. С 27 декабря 2016 года носит титул митрополита ЧелНовосябинского и Миасского.