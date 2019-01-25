Во время новогодних праздников в Барнауле ограничат движение транспорта
Сегодня, 29 декабря, из-за проведения новогодних праздников временно запретят проезд в Ленинском и Октябрьском районах Барнаула. Движение будет ограничено на протяжении нескольких часов, сообщили в пресс-центре городской администрации.
С 15:00 до 19:00 нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (площадь Мира). С 17:00 до 18:00 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (ДК «Трансмаш»). Движение автобусов на этих участках будет организовано в объезд:
- Маршрут №6: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Антона Петрова – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- Маршрут №24: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- Маршрут №29: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – ул.Малахова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Малахова – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- Маршруты №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул.Северо-Западной – пр-кту Калинина – пр‑кту Космонавтов, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.
- Троллейбус №1 будет следовать от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл.Баварина» – по маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».