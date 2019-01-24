Во время новогодних праздников в Барнауле ограничат движение транспорта

Новости 29.12.2018 19:20 44

Сегодня, 29 декабря, из-за проведения новогодних праздников временно запретят проезд в Ленинском и Октябрьском районах Барнаула. Движение будет ограничено на протяжении нескольких часов, сообщили в пресс-центре городской администрации.

С 15:00 до 19:00 нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (площадь Мира). С 17:00 до 18:00 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (ДК «Трансмаш»). Движение автобусов на этих участках будет организовано в объезд: