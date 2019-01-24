Happy New «ЕР»

Новости 29.12.2018 21:05 60

Депутаты Алтайского реготделения партии «Единая Россия» поздравили жителей Алтайского края и рассказали о знаковых событиях уходящего года.

Александр Романенко, председатель АКЗС и секретарь реготделения «Единая Россия» в Алтайском крае «Новый год и Рождество, как мне кажется, праздники очень семейные и уютные. Это не единственная, но лучшая их сторона. И поэтому встречать их я планирую в кругу родных и близких. С елкой, подарками и боем курантов. Чего и желаю всем, кто в новогоднюю ночь не будет нести дежурство или находиться на посту. В числе знаковых событий уходящего года нельзя не упомянуть избирательные кампании. Я бы назвал 2018-ый «годом выбора», так как избрание президента страны и губернатора края – это новый, значимый этап. Думаю, что он отразится на каждом жителе региона. Как ни крути, тема финансов всегда занимает важное место в работе краевых властей. Здесь можно назвать и успешное исполнение требования закона о росте МРОТ, и преодоление 100-миллиардного рубежа краевым бюджетом. В остальном, событий важных было очень много. Из последних – принципиальное решение на уровне федерации по ленточному бору. Мы понимаем, что сегодня для лесопользователей и в какой-то степени для экономики - это сложный момент. Но уверен, наши дети скажут нам спасибо. Всему Алтайскому краю я хочу пожелать, чтобы Новый, 2019-й год был лучше предыдущего! Ведь «правильная» стабильность – это стабильность в развитии. Всем землякам я бы хотел пожелать, чтобы в вашем доме было место любви, пониманию и заботе. И пусть во всех нас живет вера в добро и исполнение заветных желаний. Будьте здоровы, любимы и, конечно, счастливы!»

Андрей Абрамов, генеральный директор «Сибирской Медиагруппы», депутат АКЗС, член фракции «Единая Россия» «Праздник я буду встречать с родными в Бийске. Провожая уходящий год, принято подводить итоги и вспоминать важные события. В 2018 мы выбирали президента страны, в Алтайском крае – губернатора. Было немало трудностей, но они сплотили нас. И от каждого зависит, как мы будем жить в следующем году! Новый год - замечательный праздник. Мы строим планы на будущее и ждем от него добрых перемен. Пусть 2019 станет для вас годом личных достижений, стартом больших дел и ярких событий. Желаю Вам и вашим близким благополучия, радости, заботы и понимания. С Новым годом!»

Николай Якушев, депутат АКЗС, член фракции «Единая Россия» «Праздновать Новый год я буду дома с близкими. Конечно, жителям Алтайского края хочу пожелать здоровья и семейного благополучия. Самым знаковым событием 2018-го года я считаю выборы губернатора, потому что ситуация в регионе поменялась в плане модернизации, экономики. Власть стала открытой. Результаты – на лицо. В здравоохранении, например, произошли кардинальные изменения: медработникам увеличили окладную часть почти в два раза, изменился тариф за оказанные медицинские услуги»