На борьбу с африканской чумой свиней в Алтайском крае направят более 30 млн рублей

Новости 30.12.2018 0:15 62

Управление Алтайского края по ветеринарии 28 декабря утвердило программу по предотвращению заноса и распространения в регионе африканской чумы свиней (АЧС) и прочих карантинных болезней. Действовать эта программа будет с 2019 по 2021 годы, а потратят на нее 30,7 млн рублей.

Согласно приказу управления, по итогу программы Алтайский край не только улучшит свое санитарное и ветеринарное состояние, но и обновит материально-техническую базу. Планируется купить 93 единицы оборудования для диагностики АЧС, девять установок для уничтожения биоотходов, пять специальных автомобилей и так далее.

На это из краевого бюджета в 2019 году потратят 16,9 млн рублей, а в последующие годы по 6,9 млн рублей. На ранее действовавшую (с 2016 по 2018 годы) выделялось 38,7 млн рублей.

Траты обусловлены тем, что АЧС относится к группе особо опасных инфекций и в случае заноса ее в край последствия будут близки к катастрофическим. Она поражает домашних свиней либо диких кабанов, которые представляют особую опасность, потому что при определенных условиях скрыто могут заразить домашних животных. Зараженное животное необходимо уничтожить, потому что от этого заболевания нет вакцин и методов лечения.

Напомним, в 2017 году Алтайский край попал в зону риска заноса АЧС из Омской области. Всего в крае 626,5 тысяч домашних свиней и еще более 4 тысяч диких кабанов.

Программа предполагает также предотвращение и борьбу с другими болезнями. По данным на 1 ноября 2018 года в крае числится 80 неблагополучных пунктов по заразным болезням всех видов животных.