Театралы ЗАТО Сибирский показали необычную новогоднюю сказку

Новости 29.12.2018 23:15 56

В театральной студии «Диалог» Дома культуры «Кристалл» городского округа ЗАТО Сибирский вовсю кипит работа. Из года в год в канун Нового года школьники готовят представление для жителей нашего города и приезжих гостей. Для новогодней постановки был выбран неожиданный театральный жанр, сочетающий в себе музыку, танцы и скетчи.

«Новогоднее ревю» – постановка с таким названием с первых минут окунула детей и взрослых в атмосферу всеми любимого зимнего праздника. Незамысловатый сюжет, навеянный народными мотивами, смешал вполне реальных человеческих персонажей с ожившими лесными жителями. Центральным из них было Чудище-Снежище, которое подобно фольклорному Трескуну охраняло зимний лес.

Эта простая сказка о победе добра над злом так бы и осталась простой, если бы не задумка режиссера Алены Варенниковой, решившей облечь её в формат ревю. Так в обычной театральной постановке появились популярные новогодние песни и оригинальные хореографические вставки. Время от времени они напоминали мюзикл и не давали скучать тем, кто сидел в зрительских рядах. Более того, мальчишки и девчонки не только наблюдали за действом на сцене, но и сами активно в нем участвовали. Например, водили хороводы, танцевали и подпевали юным артистам прямо из зала.

Постановка получилась удивительно живой, яркой и динамичной. Ну, и, конечно, с элементами волшебства: под занавес ревю Дед Мороз со Снегурочкой обещали, что каждое желание, загаданное под бой курантов, обязательно исполнится.