Житель Славгорода беспричинно стрелял в несовершеннолетних детей

Подросток в Славгороде стрелял из газобаллонного пистолета модели «ПМ» в сторону других несовершеннолетних. Делал он это беспричинно, желая противопоставить себя обществу, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Находясь в городском парке, он выстрелил из пистолета вверх в непосредственной близости от шести незнакомых ему подростков. Дети испугались и убежали из парка на территорию Славгородского педагогического колледжа. Но подросток побежал за ними вслед и выстрелил в их сторону еще несколько раз. Одним из выстрелов было разбито стекло припаркованного автомобиля. От хулиганских действий несовершеннолетнего никто не пострадал.
«В ходе дознания установлено, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения наказания. В связи с изложенным дознавателем вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Судом принято решение об удовлетворении указанного ходатайства, несовершеннолетний передан под надзор специализированного государственного органа», - говорится в сообщении регионального ведомства.