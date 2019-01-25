Житель Славгорода беспричинно стрелял в несовершеннолетних детей

Новости 29.12.2018 23:50 47

Подросток в Славгороде стрелял из газобаллонного пистолета модели «ПМ» в сторону других несовершеннолетних. Делал он это беспричинно, желая противопоставить себя обществу, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Находясь в городском парке, он выстрелил из пистолета вверх в непосредственной близости от шести незнакомых ему подростков. Дети испугались и убежали из парка на территорию Славгородского педагогического колледжа. Но подросток побежал за ними вслед и выстрелил в их сторону еще несколько раз. Одним из выстрелов было разбито стекло припаркованного автомобиля. От хулиганских действий несовершеннолетнего никто не пострадал.