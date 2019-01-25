Алтайский край в 2018 году удержал всероссийское лидерство по агрострахованию

Новости 29.12.2018 22:40 49

Согласно данным Национального союза агростраховщиков (НСА), по итогам 11 месяцев 2018 года Алтайский край сохранил лидерство по охвату посевов страхованием с господдержкой. По информации НСА, в крае на 1 декабря на условиях господдержки было застраховано 147 тыс. га посевов сельхозкультур. На втором месте – Самарская область, где застраховано 115 тыс. га, на третьем – Орловская (103 тыс. га).

За январь-ноябрь в Алтайском крае было застраховано 147 тыс. га посевов сельхозкультур, таким образом, регион сохранил лидерство по охвату посевов агрострахованием с господдержкой. Край перевыполнил план на текущий год на 30%, пишет "Континент Сибирь". Отметим, что за ноябрь в регионе было застраховано на условиях господдержки около 10,5 тыс. га посевов.

По данным Национального союза агростраховщиков, по итогам 11 месяцев в России выросли показатели охвата агрострахованием сельхозкультур и сельскохозяйственных животных. Так, на 1 декабря страховой защитой были обеспечены 83,1 млн. голов животных (или 3,4 млн. условных голов), годом ранее этот показатель составлял 73,8 млн. голов, или 2,9 млн. условных голов (прирост – 16%). Согласно отчетам НСА, поголовье застрахованных сельхозживотных больше всего выросло в Сибири (с 2,3 млн. голов до 5,2 млн., прирост 129%).