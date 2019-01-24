Томская колония, в которой сидел сын бывшего мэра Барнаула, наладила выпуск колбасы

Новости 19.01.2019 18:58 154

В ИК-3 УФСИН России по Томской области открыт колбасный цех. Под руководством замначальника учреждения Александра Думчева осужденные освоили технологию изготовления варено-копченой колбасы «Московская» и сервелата, сообщает пресс-служба ведомства. Продукцию делают из натурального сырья без добавления ГМО, консервантов и сои.

«Дегустация и продажа первой партии колбасных изделий состоится в Крещение на районной выставке-ярмарке, которая откроется на Белом озере. На этом мероприятии можно будет купить шашлыки, соленое и копченое сало, буженину, свежую выпечку и другие продукты, сделанные в исправительном учреждении», - говорит начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий.

В ИК-3 отбывали заключение томский блогер Вадим Тюменцев, осужденный за размещение в своем блоге двух видеороликов, в одном из которых призывал к «перекрытию улицы в знак протеста против „беспредела маршрутчиков, крышуемых мэрией“, в другом — к «выдворению луганско-донецких беженцев», что судом было расценено как разжигание ненависти к украинскому народу, и сын экс-мэра Барнаула Максим Савинцев, осужденный за мошенничество.