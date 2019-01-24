«Верим, что жизнь изменится к лучшему»: Виктор Томенко впервые обратился к жителям Алтая с поздравле

Новости 31.12.2018 21:05 39

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех жителей региона с приближающимися праздниками - Новым годом и Рождеством. В своем трехминутном обращении он остановился на успехах и достижениях, отдельно поблагодарив тех, кто поддержал его на сентябрьских выборах.

"Год был во многом успешным для экономики края. Собрано более 5 млн тонн зерна. Мы в пятерке продовольственных лидеров страны. Произведено рекордное количество сыров и круп. Хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности", - отметил Виктор Томенко.

По его словам, уже сформирован план работы на следующий год. Власти приложат все усилия для обеспечения роста зарплаты и реализации масштабных социальных программ.