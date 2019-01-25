Новогодняя ночь в Алтайском крае обошлась без значительных происшествий

Новости 01.01.2019 17:10 46

Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января в Алтайском крае прошла относительно спокойно. Такой вывод можно сделать по сводкам регионального МЧС и главка полиции.

Так, за минувшие сутки была организована работа по тушению 17 техногенных пожаров. Горели частные жилые дома в Барнауле и Бийске, в Шипуновском, Первомайском и Смоленском районах; садовый домик в Барнауле; здание сельхозназначения в Павловском районе; бани в Славгороде, в Бийском,Топчихинском, Волчихинском, Калманском районах; двухквартирный жилой дом и надворные постройки в Рубцовске; гараж в Краснощековском и Ребрихинском районах; автомобиль и гараж в Бийске.

Для тушения пожаров было привлечено 133 человека личного состава, задействовано 44 единицы техники. Случаев гибели людей не зафиксировано.

Кроме того, в регионе в последний день 2018 года отмечено 4 ДТП, обошлось без пострадавших.

Между тем ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что 1 января наиболее неблагоприятная ситуация с пожарами может сложиться в Каменском, Родинском районах, а также в Рубцовске и Славгороде.