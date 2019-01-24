Губернатор Томенко в последний рабочий день года утвердил положение о собственном «эмиссаре» в АКЗС

Новости 01.01.2019 17:50 42

29 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, в котором содержится положение о представителе главы региона и краевого правительства при Заксобрании. Положение вступило в силу с 1 января 2019 года. Напомним, данный пост с 8 октября занимает Стелла Штань.

Представитель губернатора назначается на период, не превышающий срок полномочий главы региона. Для осуществления своей деятельности "эмиссар" губернатора взаимодействует с зампредседателя правительства - руководителем администрации губернатора и правительства (Виталием Снесарем). Добавим, предшественником Стеллы Штань на данном посту, который впервые появился при губернаторе Александре Карлине, был Антон Васильев.

В настоящее время он отошел от политической жизни, сосредоточившись на работе в университете. После его ухода в феврале 2018 года некоторое время данные функции были возложены на начальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края Олега Бубнова.

Обращает на себя внимание, что Виктор Томенко в рамках приведенного выше указа отменил деятельность т.н. совета по правотворчеству при губернаторе. Данная совещательная структура появилась по решению Александра Карлина в июне 2017 года. При этом поручения совета для краевого правительства носили характер обязательных для исполнения. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета было возложено на представителя губернатора и правительства в АКЗС. Также он отвечал за делопроизводство.

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