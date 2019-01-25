Алтайохранкультура рассказала, что нельзя делать с рестораном «Демидовский» и гимназией Будкевич

Новости 01.01.2019 19:38 50

Алтайохранкультура в конце декабря издала три сходных приказа, касающихся объектов культурного наследия на проспекте Красноармейском в Барнауле. Все они в настоящее время находятся в разном состоянии: один уничтожен огнем, другой переделан под банкетный зал, третий еще сохраняет свой исторический облик начала XX века.

Ведомство под руководством Александра Урбаха официально утвердило режим использования и границы территории трех объектов культурного наследия регионального значения. О них - чуть ниже.

Итак, в документах речь идет в частности о доме по адресу: проспект Красноармейский, 16. Здесь ранее располагался жилой дом, построенный в 1905 году. В настоящее время он полностью уничтожен огнем - осталась лишь небольшая часть фасада. На протяжении многих лет то, что сохранилось от исторической постройки "занавешено" от взглядов окружающих защитной сеткой.

Кроме того, в документах Алтайохранкультуры упоминается и здание по Красноармейскому, 14. Это т.н. "гимназия Будкевич", открывшаяся в 1907 году. Более 300 учениц изучали в ней русский и иностранные языки, литературу, историю, географию, математику, пение и рукоделие. После того, как в Барнауле установилась советская власть, губернский отдел народного образования закрыл гимназию. Здание национализировали, имущество, в том числе библиотеку, по частям разобрали другие учреждения города.

Здание в настоящее время считается одним из лучших образцов деревянного зодчества в Барнауле. В советское время в бывшей гимназии располагались 16-я школа, военно-санитарный отдел, институт усовершенствования учителей. Сейчас здесь квартируют творческое объединение «Город мастеров» и союз кинематографистов.

Наконец, упоминается в приказе Алтайохранкультуры и дом по адресу: Красноармейский, 10. Это т.н. "Заведение искусственных, минеральных и фруктовых вод". Здание было построено в конце XIX века. Предположительно, владел им известный барнаульский купец Зудилов, который держал пряничное и кондитерское производство.

В 1990-е годы предприниматели стали активно возрождать архитектурные традиции купеческого Барнаула, строить новые дома из красного кирпича со стилизацией под старину, под купеческие особняки конца XIX - начала XX века. Тогда про это здание вспомнили, расширили его, сохранив «купеческий стиль». Сейчас здесь работает банкетный зал «Демидовский», кроме того в здании находится отделение банка.

Несмотря на разную судьбу и состояние памятников (последний объект, строго говоря, таковым уже не является), формулировки, использованные ведомством Александра Урбаха, в отношении всех зданий одинаковы. Так, Управление госохраны объектов культурного наследия Алтайского края настаивает на том, что запрещен снос, возведение объектов капстроительства, а также проведение земляных и мелиоративных работ без специального согласования.