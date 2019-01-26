Перинатальный центр ДАР открылся в Барнауле через 3 недели вынужденного «простоя»

Новости 01.01.2019 20:34 51

Перинатальный центр ДАР вновь заработал в Барнауле. С 16 декабря он был из-за плановой санитарной обработки. 1 января в 8:00 прием беременных и рожениц в акушерские отделения возобновлен, следует из информации на сайте учреждения.

Прием был приостановлен еще 10 декабря. Выписка пациентов продолжалась до 15 декабря. Те, кому было показано продолжение стационарного лечения, были переведены в "старый" Перинатальный центр по улице Попова. В этом же учреждении госпитализировали беременных и рожениц высокой группы риска.

Санитарная обработка в ДАРе проводилась с 16 по 31 декабря. При этом консультативно-диагностическое отделение, центр диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжали работу в штатном режиме.