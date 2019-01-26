«Христос воскресе»: «Трезвая пробежка» в Барнауле собрала почти 50 человек

Новости 01.01.2019 21:20 57

1 января в Барнауле во второй раз в истории состоялась акция «Трезвая пробежка». Мероприятие прошло под девизом «В Новый год – с новыми силами».

Организатором забега стал иерей Александр Микушин. Около 50 человек в течение часа преодолели дистанцию в 2 км. Стартовали поборники трезвого образа жизни от собора Александра Невского. Во время забега делались небольшие остановки для разминки. В конце всех ожидал горячий чай.

"2-я Трезвая пробежка состоялась! Христос воскресе!", - так прокомментировал итоги акции сам Александр Микушин.

Напомним, первый раз «Трезвую пробежку» провели в Барнауле 1 января 2018 года. Тогда собралось 19 человек. Они преодолели маршрут от Алтайского государственного технического университета по проспекту Ленина до Нагорного парка.

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