«Христос воскресе»: «Трезвая пробежка» в Барнауле собрала почти 50 человек

1 января в Барнауле во второй раз в истории состоялась акция «Трезвая пробежка». Мероприятие прошло под девизом «В Новый год – с новыми силами».
Напомним, первый раз «Трезвую пробежку» провели в Барнауле 1 января 2018 года. Тогда собралось 19 человек. Они преодолели маршрут от Алтайского государственного технического университета по проспекту Ленина до Нагорного парка.
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