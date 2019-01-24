В Алтайском крае до 2024 года планируют улучшить жилищные условия 103 тысячи семей. Об этом сообщил начальник управления строительства и территориального планирования регионального Минстроя Игорь Спивак.
В 2019 году в Алтайском крае приступают к реализации национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного для исполнение майского указа президента России. В крае в рамках подпрограммы «Жилье» до 2024 года планируют построить более 5,5 млн кв. м жилья и улучшить жилищные условия порядка 103 тысяч семей.
Федеральный проект «Жилье» - одно из направлений реализации нацпроекта. Также в него входят проекты «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Нацпроект содержит целевые ориентиры развития жилищной сферы до 2024 года включительно.
Напомним, в 2018 году в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 49 многоэтажных жилых домов общей площадью 424 тысячи кв. м. На начало текущего года на разных этапах строительства находились 130 многоквартирных домов и почти 11 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью более 2 млн кв. м.
«За январь-ноябрь 2018 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено почти 11,5 тысяч новых квартир общей площадью 660,6 тысяч кв. метров, что на 49,8% больше аналогичного периода прошлого года. Основная часть населения края приобретает жилье с привлечением кредитных средств. Ипотечное жилищное кредитование в Алтайском крае достаточно хорошо развито: за последние 10 лет жителям края предоставлено 116 тысяч жилищных ипотечных кредитов на 129 млрд рублей. За январь-ноябрь 2018 года выдано 22,2 тысячи кредитов на сумму более 31,4 млрд рублей, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 41 % больше в количественном и на 53 % – в стоимостном выражении», – подчеркнул Спивак.