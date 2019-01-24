В Алтайском крае за пять лет намерены построить 5,5 млн кв. м жилья по новому нацпроекту

Новости 01.01.2019 23:40 39

В Алтайском крае до 2024 года планируют улучшить жилищные условия 103 тысячи семей. Об этом сообщил начальник управления строительства и территориального планирования регионального Минстроя Игорь Спивак.

В 2019 году в Алтайском крае приступают к реализации национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного для исполнение майского указа президента России. В крае в рамках подпрограммы «Жилье» до 2024 года планируют построить более 5,5 млн кв. м жилья и улучшить жилищные условия порядка 103 тысяч семей.

Федеральный проект «Жилье» - одно из направлений реализации нацпроекта. Также в него входят проекты «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Нацпроект содержит целевые ориентиры развития жилищной сферы до 2024 года включительно.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 49 многоэтажных жилых домов общей площадью 424 тысячи кв. м. На начало текущего года на разных этапах строительства находились 130 многоквартирных домов и почти 11 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью более 2 млн кв. м.