Почти 35 тысяч человек подписали петицию за отставку губернатора Иркутской области

Новости 19.01.2019 19:21 185

В интернете собирают подписи за отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он на охоте убил медведя. На сегодня петицию подписало более 34 тыс. человек.

Согласно документу, опубликованному в сети, автор Александр Солуков составил петицию на имя президента РФ Владимира Путина. В ней он просит отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который якобы на охоте убил спящего в берлоге медведя.

Кроме того, автор документа хочет, чтобы охоту на медведей в принципе запретили по всей России, а также проверили факт убийства животного в Генпрокуратуре и выдвинули главе региона законное обвинение.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены шокирующие кадры, как глава Иркутской области убивает медведя в берлоге. После этого МВД России возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты, уточняет "Континет Сибирь".

Установлено, что 5 января 2017 года в дневное время без разрешительных документов неизвестные с использованием огнестрельного оружия провели незаконную охоту, во время которой добыли медведя и других диких животных. Неизвестные также нарушили приказ минприроды России, устанавливающий период охоты. Причиненный ущерб оценили в более чем в 90 тыс. рублей.

На сегодня органами следствия проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В свою очередь, пресс-служба губернатора Иркутской области утверждает, что охота была законной и произошла совсем не в то время, на которое указывает генпрокуратура, и даже в другом году.