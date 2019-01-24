Минус 30 и ниже: очередная волна холода накроет Алтайский край вплоть до Рождества

Новости 02.01.2019 0:30 37

После небольшого двухдневного потепления, пришедшего в регион в самом конце декабря, Алтайский край вновь погружается во власть сибирских морозов.

Так, уже 2 января температура в регионе опустится до -24..-29 градусов ночью и -15..-20 днем. Погода ожидается без осадков, в ночные часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер южный, 2-7 м/с. В Барнауле ночью прогнозируют -25..-27 градусов, днем воздух прогреется до -16..-18.

В ближайшие дни, до 6 января включительно, в регионе будет наблюдаться морозная ясная погода, изредка возможен небольшой снег. Преобладающие температуры ночью составят от -25 до -30 градусов, днем - от -16 до -22.

Ощутимо потеплеет только на Рождество: днем будет - 8..-10 градусов, а в саму праздничную ночь -15..-17.