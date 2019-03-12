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Гостиничная сеть Radisson может зайти в Барнаул с четырьмя «звездами»

Новости
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В Москве прошла встреча министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева с вице-президентом по развитию бизнеса в Восточной Европе, России и Израиле компании Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом, сообщает официальный сайт регионального правительства.

На встрече рассматривался вопрос открытия в Барнауле гостиничного комплекса, соответствующего международной категории «четыре звезды», под управлением компании Radisson Hotel Group. Стороны обсудили требования, предъявляемые к гостиницам высокого класса, а также критерии подбора инвестора-застройщика. Участники договорились продолжить переговоры. Следующая встреча для более детального обсуждения инвестпроекта состоится в Барнауле.

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Напомним, ранее неудачей закончилась попытка властей Алтайского края завести в регион сеть Hilton. Предполагалось, что отели откроются в Барнауле и Белокурихе.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: raww.ru