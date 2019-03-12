Пособник бывшего управделами алтайского губернатора отделался условным сроком

Новости 12.03.2019 17:22 59

Директор ООО СК «РемСтрой» Евгений Фоканов признан виновным за пособничество в растрате бюджетных средств. Именно Фоканов в настоящее время проходит главным свидетелем со стороны обвинения по уголовному делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.

Установлено, что директор строительной компании содействовал бывшему управделами в растрате бюджетных денег, информирует СКР по Алтайскому краю. Это было сделано при помощи изготовления фиктивных документов по госконтрактам на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов.

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В период с 2013 по 2015 годы при пособничестве Фоканова Белобородов похитил более 32 млн рублей. Они пошли на оплату работ по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились, либо производились по завышенной стоимости.

В связи с тем, что Евгений Фоканов полностью признал свою вину, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке. Фоканов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.